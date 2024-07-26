Монаршенко Артём Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1990
ПолМужской
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Монаршенко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Монаршенко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Монаршенко Наталья