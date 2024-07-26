Монаршенко Артём Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монаршенко Артём Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1990

Отец: Монаршенко Олег Викторович

Мать: Монаршенко Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монаршенко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Монаршенко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Монаршенко Наталья

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