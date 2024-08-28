Шмидт (Бухнер) Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт (Бухнер) Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1888

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1860 г.р.

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
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Рождение
22.07.1888

Отец: Bogner Андреас

Мать: Бухнер (Гааг) Катарина

22.07.1888г.родилась, 25.07.1888г. была крещена Екатерина Бухнер. Родители - Андреас Бухнер и Екатерина,ур.Гааг. Восприемники Яков Бейль и Маргарета Гааг. Запись №162.
Бракосочетание
18.05.1910

Муж: Шмидт Йозеф Антон

Смерть
1970

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