Шмидт (Бухнер) Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1888
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1888
Отец: Bogner Андреас
Мать: Бухнер (Гааг) Катарина
22.07.1888г.родилась, 25.07.1888г. была крещена Екатерина Бухнер. Родители - Андреас Бухнер и Екатерина,ур.Гааг. Восприемники Яков Бейль и Маргарета Гааг. Запись №162.
Бракосочетание
18.05.1910
Муж: Шмидт Йозеф Антон
Смерть
1970