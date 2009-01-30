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Офицеров Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1982

Отец: не указан

Мать: Офицерова Ольга Анатольевна

Бракосочетание
20.07.2007

Жена: Офицерова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
30.01.2009

Дочь: Офицерова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Офицерова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
27.04.2015

Дочь: Офицерова Полина Александровна

Мать ребёнка: Офицерова Наталья Александровна

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