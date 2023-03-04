Кириченко Мария Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иоанн
Рождение ребёнка
05.07.1887 ст.
Сын: Кириченко Афанасий Несторович
Отец ребёнка: Кириченко Нестор Моисеевич
Рождение ребёнка
22.09.1889 ст.
Сын: Кириченко Пётр Несторович
Отец ребёнка: Кириченко Нестор Моисеевич
Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.
Сын: Кириченко Павел Несторович
Отец ребёнка: Кириченко Нестор Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно