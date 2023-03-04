Кириченко Мария Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко Мария Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1887 ст.

Сын: Кириченко Афанасий Несторович

Отец ребёнка: Кириченко Нестор Моисеевич

Харьковцы, Київська область
Рождение ребёнка
22.09.1889 ст.

Сын: Кириченко Пётр Несторович

Отец ребёнка: Кириченко Нестор Моисеевич

Харьковцы, Київська область
Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.

Сын: Кириченко Павел Несторович

Отец ребёнка: Кириченко Нестор Моисеевич

Харьковцы, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириченко Нестор Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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