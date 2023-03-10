Тибутев Никифор Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тибутев Никифор Филатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1836

Отец: Тибутев Филат Михайлов

Мать: Тибутева Акилина Ивановна

Бракосочетание
31.01.1854

Жена: Тибутева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
09.12.1855

Сын: Тибутев Даниил Никифорович

Мать ребёнка: Тибутева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Салеева Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Тибутева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1867

Дочь: Хавронья Никифоровна

Мать ребёнка: Тибутева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1876

Сын: Тибутев Иоанн Никифорович

Мать ребёнка: Тибутева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тибутев (федотов) Иван

Мать ребёнка: Тибутева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тибутев Леонтий Никифорович

Мать ребёнка: Тибутева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Тибутева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тибутев Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Тибутева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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