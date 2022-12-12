Реутов Афанасий Дмитриевич
Место рожденияс. Денисово, Тульская губерния
Дата рождения1829
Дата смерти1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Денисово, Тульская губерния
Смерть
1902
Венев-Монастырь, Веневский муниципальный район, Тульская область