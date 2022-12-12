Реутов Афанасий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутов Афанасий Дмитриевич

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Место рождения

с. Денисово, Тульская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Денисово, Тульская губерния
Смерть
1902
Венев-Монастырь, Веневский муниципальный район, Тульская область
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