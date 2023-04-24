Сурин Леонид Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурин Леонид Геннадьевич

Сурин Леонид Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.06.1987

Жена: Сурина Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
16.08.1988

Сын: Сурин Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Сурина Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
12.02.2000

Сын: Сурин Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Сурина Татьяна Павловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.