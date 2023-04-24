Сурин Леонид Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.06.1987
Жена: Сурина Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
16.08.1988
Сын: Сурин Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Сурина Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
12.02.2000
Мать ребёнка: Сурина Татьяна Павловна