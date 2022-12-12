Загребина Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребина Ольга Андреевна

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Место рождения

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

1899 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Загребин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Загребин Филипп Иванович

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загребин Филипп Иванович

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребин Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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