Евдокия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Около 1838 г.р.
Около 1842 г.р.
Около 1844 г.р.
Около 1846 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Игнат Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Савельев

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Сергей Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Савельев

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Савельев

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Савельев

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Прасковья Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Савельев

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Савельев

Смерть
Неизвестно
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