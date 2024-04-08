Евдокия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Игнат Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Савельев
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Сергей Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Савельев
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Савельев
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Иван Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Савельев
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Прасковья Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Савельев
Смерть
Неизвестно