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Иванов Василий Ильич

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Место рождения

Новоржевский район, Псковская обл.

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Иванов Илья

Мать: не указана

Новоржевский район, Псковская обл.
дер. Воротино, Зареченский с/с,
Рождение ребёнка
07.02.1941

Сын: Иванов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна

Варитино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Военная награда
03.11.1943
Медаль "За Отвагу"
Военная награда
21.10.1944
Орден "Красная Звезда"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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