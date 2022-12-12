Иванов Василий Ильич
Место рожденияНоворжевский район, Псковская обл.
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Иванов Илья
Мать: не указана
Новоржевский район, Псковская обл.
дер. Воротино, Зареченский с/с,
Рождение ребёнка
07.02.1941
Сын: Иванов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна
Варитино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Военная награда
03.11.1943
Медаль "За Отвагу"
Военная награда
21.10.1944
Орден "Красная Звезда"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно