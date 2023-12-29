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Селивонова Матрона Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено исходя из возаста, указаного в исповедальной ведомости.
Работа или профессия
Неизвестно
посполитая
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1767

Муж: Селивонов Иоанн Силвестров

Вычислено исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Селивонова) Дарья Иоанновна

Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Силвестров

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста указаного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1769

Сын: Селивонов Косьма Иоаннов

Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Силвестров

Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Селивонова) Стефанида Иоанновна

Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Силвестров

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено, исходя из даты в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1776

Сын: Селивонов Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Силвестров

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено, исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Селивонов Иоанисим Иоаннов

Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Силвестров

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя их возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Селивонов Мирон Иоаннов

Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Силвестров

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено, исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Смерть
Неизвестно

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