Селивонова Матрона Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено исходя из возаста, указаного в исповедальной ведомости.
Работа или профессия
Неизвестно
посполитая
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1767
Вычислено исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Селивонова) Дарья Иоанновна
Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Силвестров
Исходя из возраста указаного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Силвестров
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Селивонова) Стефанида Иоанновна
Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Силвестров
Вычислено, исходя из даты в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Силвестров
Вычислено, исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1782
Сын: Селивонов Иоанисим Иоаннов
Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Силвестров
Вычислено исходя их возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Селивонов Иоанн Силвестров
Вычислено, исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Смерть
Неизвестно