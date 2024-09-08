Морозова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Ирина Ивановна

Место рождения

Мамешево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1727 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамешево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Василий Никитович

Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Сын: Морозов Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Никитович

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: (Морозова) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий Никитович

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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