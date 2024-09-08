Морозова Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1727 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Сын: Морозов Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Морозов Василий Никитович
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: (Морозова) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий Никитович
Смерть
Неизвестно