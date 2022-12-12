Касаткин Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1936
Дата смерти13.06.1985
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1936
Отец: Касаткин Ефим Семенович
Мать: Касаткина Анна
Рождение ребёнка
13.12.1967
Дочь: Григорьева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Касаткина Валентина Ивановна
Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1985