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Касаткин Александр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1936

Дата смерти

13.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1936

Отец: Касаткин Ефим Семенович

Мать: Касаткина Анна

Рождение ребёнка
13.12.1967

Дочь: Григорьева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Касаткина Валентина Ивановна

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касаткина Валентина Ивановна

Смерть
13.06.1985
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