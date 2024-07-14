Костромина Прасковья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1830
Рождение ребёнка
1832
Сын: Костромин Харлампий (Харлам) Семёнов
Отец ребёнка: Костромин Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
19.08.1839
Дочь: Мартынова? (Костромина) Наталья Семёнова
Отец ребёнка: Костромин Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Костромина Василиса Семёнова
Отец ребёнка: Костромин Семён Фёдоров
Смерть
Неизвестно