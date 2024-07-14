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Костромина Прасковья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1830

Муж: Костромин Семён Фёдоров

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Костромин Харлампий (Харлам) Семёнов

Отец ребёнка: Костромин Семён Фёдоров

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.08.1839

Дочь: Мартынова? (Костромина) Наталья Семёнова

Отец ребёнка: Костромин Семён Фёдоров

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Костромина Василиса Семёнова

Отец ребёнка: Костромин Семён Фёдоров

Смерть
Неизвестно

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