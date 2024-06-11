Бадмаева (Бадмаева) Дагзама (Зоя)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1948
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1948
Отец: Бадмаев Дансаран
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Доржиев Гарма-Цырен
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Нимаева (Бадмаева) Аюна
Отец ребёнка: Доржиев Гарма-Цырен
Рождение ребёнка
09.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Доржиев Гарма-Цырен
с. Эрхирик Бурятия
Смерть
2002
с. Эрхирик Бурятия