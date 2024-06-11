Бадмаева (Бадмаева) Дагзама (Зоя) Около 1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бадмаева (Бадмаева) Дагзама (Зоя)

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

Около 1948

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

Муж

1948 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЦБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1948

Отец: Бадмаев Дансаран

Мать: (Унтанова) Дулмажап (Дуся)

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доржиев Гарма-Цырен

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Нимаева (Бадмаева) Аюна

Отец ребёнка: Доржиев Гарма-Цырен

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
09.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доржиев Гарма-Цырен

с. Эрхирик Бурятия
Смерть
2002
с. Эрхирик Бурятия

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