Шабалина Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1904

Дата смерти

22.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1904

Отец: Шабалин Василий Михеевич

Мать: Окулова Анна Епифановна

Рождение ребёнка
22.09.1926

Дочь: Чичегова Софья Абросимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.1930

Сын: Чичегов Николай Абросимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1933

Сын: Чичегов Василий Абросимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.04.1937

Дочь: Чичегова Валентина Абросимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.10.1991
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