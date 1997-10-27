Шабалина Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1904
Дата смерти22.10.1991
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1904
Отец: Шабалин Василий Михеевич
Мать: Окулова Анна Епифановна
Рождение ребёнка
22.09.1926
Дочь: Чичегова Софья Абросимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1930
Сын: Чичегов Николай Абросимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1933
Сын: Чичегов Василий Абросимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.04.1937
Дочь: Чичегова Валентина Абросимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.10.1991