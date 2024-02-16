Татьяна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Варламова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Варламов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Варламова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Варламов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Варламов Николай Иванович

Отец ребёнка: Варламов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Варламов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Варламов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Варламов Максим Иванович

Отец ребёнка: Варламов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варламов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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