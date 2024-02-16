Татьяна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Варламова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Варламов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Варламова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Варламов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Варламов Николай Иванович
Отец ребёнка: Варламов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Варламов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Варламов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно