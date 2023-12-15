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Barański Florian

Место рождения

Толстенькое, Тернопільська область

Дата рождения

23.10.1839

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

1871 г.р.
1875 г.р.
1879 г.р.
1886 г.р.
1890 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Толстенькое, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Barańska) Anna

Рождение ребёнка
30.11.1871

Сын: Barański Antoni

Мать ребёнка: (Barańska) Anna

Толстенькое, Тернопільська область
Рождение ребёнка
28.04.1875

Дочь: Maria

Мать ребёнка: (Barańska) Anna

Толстенькое, Тернопільська область
Рождение ребёнка
08.10.1879

Сын: Barański Jan

Мать ребёнка: (Barańska) Anna

Толстенькое, Тернопільська область
Рождение ребёнка
27.09.1886

Сын: Barański Emilian

Мать ребёнка: (Barańska) Anna

Толстенькое, Тернопільська область
Рождение ребёнка
13.02.1890

Дочь: (Barańska) Maria

Мать ребёнка: (Barańska) Anna

Толстенькое, Тернопільська область

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