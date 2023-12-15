Barański Florian
Место рождения
Дата рождения23.10.1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Barańska) Anna
Рождение ребёнка
30.11.1871
Сын: Barański Antoni
Мать ребёнка: (Barańska) Anna
Рождение ребёнка
28.04.1875
Дочь: Maria
Мать ребёнка: (Barańska) Anna
Рождение ребёнка
08.10.1879
Сын: Barański Jan
Мать ребёнка: (Barańska) Anna
Рождение ребёнка
27.09.1886
Сын: Barański Emilian
Мать ребёнка: (Barańska) Anna
Рождение ребёнка
13.02.1890
Дочь: (Barańska) Maria
Мать ребёнка: (Barańska) Anna