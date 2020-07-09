Бебякин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебякин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1948

Дата смерти

09.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1948

Отец: Бебякин Михаил

Мать: Бебякина Матрёна

Рождение ребёнка
30.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Москва МХТУ им. Ломоносова
преподаватель, доцент | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Москва, Веерная ул.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.2020
Москва, Россия
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