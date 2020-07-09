Бебякин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1948
Дата смерти09.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1948
Отец: Бебякин Михаил
Мать: Бебякина Матрёна
Рождение ребёнка
30.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Москва МХТУ им. Ломоносова
преподаватель, доцент | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Москва, Веерная ул.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.2020
Москва, Россия