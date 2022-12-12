Абросимов Илларион Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимов Илларион Стефанов

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Место рождения

Россия, Калужская область, Тарусский район, деревня ЧЕркасово

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

28.05.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Калужская область, Тарусский район, деревня ЧЕркасово
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Свивальнева Анна Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абросимов Андрей Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Капитолина Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иулита Макарова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
28.05.1905
От рака желудка
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