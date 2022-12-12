Абросимов Илларион Стефанов
Место рожденияРоссия, Калужская область, Тарусский район, деревня ЧЕркасово
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти28.05.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Калужская область, Тарусский район, деревня ЧЕркасово
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Свивальнева Анна Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абросимов Андрей Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Капитолина Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иулита Макарова
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
28.05.1905
От рака желудка