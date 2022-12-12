Луньков Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рождения12.07.1908 ст.
Дата смерти09.11.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908 ст.
Отец: Луньков Фёдор Иванович
Крещение
13.07.1908 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: Василий Андреевич Жирнов и крестьянина Андрея Яковлевича жена Агриппина Ивановна
Смерть
09.11.1908 ст.
Похороны
11.11.1908 ст.