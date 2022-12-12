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Луньков Владимир Фёдорович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

12.07.1908 ст.

Дата смерти

09.11.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908 ст.

Отец: Луньков Фёдор Иванович

Мать: Лунькова Евдокия Ефремовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Крещение
13.07.1908 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: Василий Андреевич Жирнов и крестьянина Андрея Яковлевича жена Агриппина Ивановна
Смерть
09.11.1908 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
Похороны
11.11.1908 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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