Игнат Ермилович
Место рождениядер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Дата рождения1770
Дата смерти1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1795
Сын: Алексей Игнатович
Мать ребёнка: Степанида Нефедовна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Борис Игнатович
Мать ребёнка: Степанида Нефедовна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Смерть
1829
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.