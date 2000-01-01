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Игнат Ермилович

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Место рождения

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.

Дата рождения

1770

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Алексей Игнатович

Мать ребёнка: Степанида Нефедовна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Борис Игнатович

Мать ребёнка: Степанида Нефедовна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Смерть
1829
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
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