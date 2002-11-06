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Terman Bernard

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Место рождения

New York

Дата рождения

21.06.1935

Дата смерти

06.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1935

Отец: Terman Benjamin P.

Мать: Terman Bessie

New York
Бракосочетание
08.02.1959

Жена: скрыто настройками приватности

Toledo, Ohio
Рождение ребёнка
08.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Toledo, Ohio
Рождение ребёнка
30.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Toledo, Ohio
Рождение ребёнка
14.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Toledo, Ohio
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.11.2002
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