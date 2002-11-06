Terman Bernard
Место рожденияNew York
Дата рождения21.06.1935
Дата смерти06.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1935
Отец: Terman Benjamin P.
Мать: Terman Bessie
New York
Бракосочетание
08.02.1959
Жена: скрыто настройками приватности
Toledo, Ohio
Рождение ребёнка
08.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Toledo, Ohio
Рождение ребёнка
30.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Toledo, Ohio
Рождение ребёнка
14.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Toledo, Ohio
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.11.2002