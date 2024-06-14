Алаева Гликерья Елизаровна 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алаева Гликерья Елизаровна

Место рождения

Подгорское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаев Спиридон Дорофеевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Алаев Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Алаев Спиридон Дорофеевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Алаев Иван(Меньшой) Спиридонович

Отец ребёнка: Алаев Спиридон Дорофеевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Алаев Гавриил Спиридонович

Отец ребёнка: Алаев Спиридон Дорофеевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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