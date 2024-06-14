Алаева Гликерья Елизаровна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Алаев Спиридон Дорофеевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Алаев Иван(Меньшой) Спиридонович
Отец ребёнка: Алаев Спиридон Дорофеевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Алаев Гавриил Спиридонович
Отец ребёнка: Алаев Спиридон Дорофеевич
Смерть
Неизвестно