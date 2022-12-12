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Масионис Андрей Витаутасович

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

21.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1964

Отец: Masionis Vytautas-Stasys Andriaus

Мать: Масионис Галина Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
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