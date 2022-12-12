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Масионис Андрей Витаутасович
Масионис Андрей Витаутасович
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Место рождения
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
Дата рождения
21.06.1964
Пол
Мужской
Отец
Masionis Vytautas-Stasys Andriaus
1934 г.р.
Мать
Масионис (Рычкова) Галина Александровна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1964
Отец:
Masionis Vytautas-Stasys Andriaus
Мать:
Масионис Галина Александровна
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
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