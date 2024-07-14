Лимонов/Леманов Василий Леманов/ 10.04.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лимонов/Леманов Василий Леманов/

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Место рождения

село Виндрей Торбеевского района Мордовской АССР

Дата рождения

10.04.1908

Дата смерти

22.11.1989

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Около 1931 г.р.
Около 1933 г.р.
Около 1936 г.р.
Около 1938 г.р.
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Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1908

Отец: Леманов Степан Дмитриевич

Мать: Леманова Елена Петровна

село Виндрей Торбеевского района Мордовской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимонова Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
Бракёр
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Лимонова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Лимонова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лимонова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Лимонова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лимонова Пелагея

Рождение ребёнка
11.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Татьяна

Смерть
22.11.1989
Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зеленоград

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