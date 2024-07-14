Лимонов/Леманов Василий Леманов/
Место рождениясело Виндрей Торбеевского района Мордовской АССР
Дата рождения10.04.1908
Дата смерти22.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1908
Отец: Леманов Степан Дмитриевич
Мать: Леманова Елена Петровна
село Виндрей Торбеевского района Мордовской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лимонова Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
Бракёр
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Лимонова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Лимонова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Лимонова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Лимонова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лимонова Пелагея
Рождение ребёнка
11.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Татьяна
Смерть
22.11.1989
Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зеленоград