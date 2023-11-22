Маркова Марина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Марина Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1977

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1977

Отец: Марков Виталий Алексеевич

Мать: Маркова Надежда Ивановна

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