Вострикова (Бодрова) Нина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Бодрова) Нина Максимовна

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Место рождения

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

17.06.1941

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1941

Отец: Бодров Максим Григорьевич

Мать: Бодрова Ефросинья Ивановна

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
26.01.1964

Муж: Востриков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.04.1965

Дочь: Вострикова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Востриков Иван Тимофеевич

Новая, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востриков Иван Тимофеевич

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востриков Иван Тимофеевич

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Иван Тимофеевич

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