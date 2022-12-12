Вострикова (Бодрова) Нина Максимовна
Место рождения
Дата рождения17.06.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1941
Бракосочетание
26.01.1964
Рождение ребёнка
22.04.1965
Дочь: Вострикова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Востриков Иван Тимофеевич
Новая, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Востриков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Востриков Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно