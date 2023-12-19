Бочаров Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1986

Отец: не указан

Мать: Бочарова Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.2007

Сын: Бочаров Дмитрий Михайлович

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Рождение ребёнка
22.07.2010

Сын: Бочаров Николай Михайлович

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Рождение ребёнка
11.03.2016

Дочь: Бочарова Василиса Михайловна

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