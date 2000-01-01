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Тимоничев Тихон Иоаннович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1839

Дата смерти

15.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1839

Отец: Иоанн Тимофеев

Мать: Наталья Ефремова

Рождение ребёнка
15.12.1863

Дочь: Анастасия Тимоничева

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
15.12.1863

Сын: Тимоничев Пётр Тихонович

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
13.12.1868

Дочь: Татьяна Тихоновна

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
13.12.1868

Сын: Тимоничев Григорий Тихонович

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
01.08.1872

Дочь: Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Вера Тихоновна

Мать ребёнка: Тимоничева Мария Иоанновна

Рождение ребёнка
27.03.1875

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Ефимовна

Бракосочетание
05.11.1876

Жена: Тимоничева Мария Иоанновна

Развод
Неизвестно

Жена: Тимоничева Дарья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимоничева Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимоничев Василий Тихонович

Мать ребёнка: Тимоничева Мария Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимоничев Пётр Тихонович

Мать ребёнка: Тимоничева Мария Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимоничев Илья Тихонович

Мать ребёнка: Тимоничева Мария Иоанновна

Смерть
15.04.1896
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