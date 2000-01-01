Тимоничев Тихон Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1839
Дата смерти15.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1839
Отец: Иоанн Тимофеев
Мать: Наталья Ефремова
Рождение ребёнка
15.12.1863
Дочь: Анастасия Тимоничева
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
15.12.1863
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
13.12.1868
Дочь: Татьяна Тихоновна
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
13.12.1868
Сын: Тимоничев Григорий Тихонович
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
01.08.1872
Дочь: Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Вера Тихоновна
Мать ребёнка: Тимоничева Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
27.03.1875
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Ефимовна
Бракосочетание
05.11.1876
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимоничев Василий Тихонович
Мать ребёнка: Тимоничева Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тимоничева Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тимоничева Мария Иоанновна
Смерть
15.04.1896