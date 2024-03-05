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Илемков Евсей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Илемков Михаил Филиппович

Мать: Илемкова-Томилова Агафья Петровна

Смерть
1914
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