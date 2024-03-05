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Илемков Евсей Михайлович
Илемков Евсей Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Дата смерти
1914
Пол
Мужской
Отец
Илемков Михаил Филиппович
1826 г.р.
Мать
Илемкова-Томилова (Михайлова (Ульянова)) Агафья Петровна
1829 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Илемков Михаил Филиппович
Мать:
Илемкова-Томилова Агафья Петровна
Смерть
1914
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