Дерибина (Хрюкина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерибина (Хрюкина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Иванково, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванково, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Лапшина Фёкла Никитична

Отец ребёнка: Дерибин Никита Сидорович

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.11.1902

Дочь: Дерибина Федора Никитична

Отец ребёнка: Дерибин Никита Сидорович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Дерибин Иван Никитич

Отец ребёнка: Дерибин Никита Сидорович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Дерибина Александра Никитична

Отец ребёнка: Дерибин Никита Сидорович

Рождение ребёнка
06.08.1914

Сын: Дерябин Алексей Никитич

Отец ребёнка: Дерибин Никита Сидорович

Иванково, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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