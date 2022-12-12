Дерибина (Хрюкина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Лапшина Фёкла Никитична
Отец ребёнка: Дерибин Никита Сидорович
Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.11.1902
Дочь: Дерибина Федора Никитична
Отец ребёнка: Дерибин Никита Сидорович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Дерибин Иван Никитич
Отец ребёнка: Дерибин Никита Сидорович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Дерибина Александра Никитична
Отец ребёнка: Дерибин Никита Сидорович
Рождение ребёнка
06.08.1914
Отец ребёнка: Дерибин Никита Сидорович
Смерть
Неизвестно