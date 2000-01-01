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Хренов Дмитрий (Димитрий)

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Место рождения

Россия (Российская Империя), Республика Башкортостан (Уфимская губерния)

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия (Российская Империя), Республика Башкортостан (Уфимская губерния)
Рождение ребёнка
18.02.1896

Сын: Хренов Василий Дмитриевич (Димитриевич)

Мать ребёнка: Хренова Имя?

Россия (Российская Империя) Республика Башкортостан (Уфимская губерния)
Родился в Уфимской губернии (уезд и населенный пункт не известны). Родители Василия Хренова умерли рано. Василий и его брат были беспризорниками. Есть предположение, что они также были определенное вр... Показать все
Смерть
Около 1900
Россия (Российская Империя), Республика Башкортостан (Уфимская губерния)
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