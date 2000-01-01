Хренов Дмитрий (Димитрий)
Место рожденияРоссия (Российская Империя), Республика Башкортостан (Уфимская губерния)
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия (Российская Империя), Республика Башкортостан (Уфимская губерния)
Рождение ребёнка
18.02.1896
Сын: Хренов Василий Дмитриевич (Димитриевич)
Мать ребёнка: Хренова Имя?
Россия (Российская Империя) Республика Башкортостан (Уфимская губерния)
Родился в Уфимской губернии (уезд и населенный пункт не известны). Родители Василия Хренова умерли рано. Василий и его брат были беспризорниками. Есть предположение, что они также были определенное вр... Показать все
Смерть
Около 1900
Россия (Российская Империя), Республика Башкортостан (Уфимская губерния)