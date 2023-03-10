Тамочкин сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамочкин сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

кк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамочкина людмила сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамочкин николай сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамочкин анатолий сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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