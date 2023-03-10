Тамочкин сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамочкина людмила сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамочкин николай сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамочкин анатолий сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно