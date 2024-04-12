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Хутиев Петур Бубуевич

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Место рождения

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

1905

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Хутиев Бубу Майранович

Мать: Цоппоева Лиза Бабпаевна

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1932

Сын: Хутиев Алик Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1934

Сын: Хутиев Марат Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1979
Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
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