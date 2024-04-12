Хутиев Петур Бубуевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1979
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Хутиев Бубу Майранович
Мать: Цоппоева Лиза Бабпаевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Хутиев Алик Петрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1979