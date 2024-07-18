Мозян Козьма Иванович Васильевич
Место рождениядеревня Кадей, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1764 и 1765
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1764 и 1765
Отец: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Никитична
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Евдокея Козьминична
Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Акилина Козьминична
Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1797
Сын: Тарас Козьмич
Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна
Акташи, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Меланья Козьминична
Мать ребёнка: Матрона Никитична
Смерть
1835