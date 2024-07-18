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Мозян Козьма Иванович Васильевич

Место рождения

деревня Кадей, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1764 и 1765

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1764 и 1765

Отец: Иван

Мать: Политкина Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Никитична

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Евдокея Козьминична

Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Акилина Козьминична

Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Между 1795 и 1797

Сын: Тарас Козьмич

Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна

Акташи, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Меланья Козьминична

Мать ребёнка: Матрона Никитична

Смерть
1835

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