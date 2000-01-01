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Меркушев Владимер Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1854 ст.

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1854 ст.

Отец: Меркушев Тимофей Меркуриевич

Мать: Меркушева Катерина Ефимиева

Рождение ребёнка
1873

Сын: Меркушев Косма Вадимиров

Мать ребёнка: Меркушева Дарья Феодорова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Меркушев Алексей Вадимиров

Мать ребёнка: Меркушева Дарья Феодорова

Рождение ребёнка
1883

Сын: Меркушев Фёдор Вадимиров

Мать ребёнка: Меркушева Дарья Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Дарья Феодорова

Смерть
До 1891
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