Меркушев Владимер Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1854 ст.
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1854 ст.
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Меркушева Дарья Феодорова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Меркушев Алексей Вадимиров
Мать ребёнка: Меркушева Дарья Феодорова
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Меркушева Дарья Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1891