Гайдерова Степанида Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Гайдеров Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Гайдеров Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Гайдерова) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Гайдеров Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гайдеров Прокопий Степанович
Отец ребёнка: Гайдеров Степан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно