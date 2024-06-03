Гайдерова Степанида Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдерова Степанида Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдеров Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Гайдеров Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Гайдеров Степан Дмитриевич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Гайдерова) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Гайдеров Степан Дмитриевич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Гайдеров Прокопий Степанович

Отец ребёнка: Гайдеров Степан Дмитриевич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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