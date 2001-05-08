Маслаков Дмитрий Николаевич 08.11.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаслаков Дмитрий Николаевич

Маслаков Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1924

Дата смерти

08.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1924

Отец: Маслаков Николай Григорьевич

Мать: Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 12.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслакова (Халтурина) Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
10.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслакова (Халтурина) Тамара Михайловна

Смерть
08.05.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Михайловское кладбище https://yandex.ru/maps/54/yekaterinburg/?ll=60.637399%2C56.848939&mode=routes&rtext=~56.848968%2C60.637323&rtt=auto&ruri=~&z=19.88

Мы используем куки для улучшения работы сайта.