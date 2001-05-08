Маслаков Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1924
Дата смерти08.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1924
Рождение ребёнка
Около 12.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслакова (Халтурина) Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
10.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслакова (Халтурина) Тамара Михайловна
Смерть
08.05.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Михайловское кладбище https://yandex.ru/maps/54/yekaterinburg/?ll=60.637399%2C56.848939&mode=routes&rtext=~56.848968%2C60.637323&rtt=auto&ruri=~&z=19.88