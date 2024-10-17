Кузнецова (Круглова) Ольга Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Круглова) Ольга Егоровна

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.07.1909

Дата смерти

29.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1909

Отец: Круглов Егор Стефанович

Мать: Круглова Александра Гавриловна

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Дмитриевич

Крещение
08.07.1909
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Иван Стефанов и деревни Щекутовой крестьянка девица Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
14.04.1932

Дочь: Косарева (Кузнецова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Коняшино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Коняшино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Кузнецов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Коняшино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
29.01.1991
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 35В

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