Кузнецова (Круглова) Ольга Егоровна
Место рождения
Дата рождения07.07.1909
Дата смерти29.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
08.07.1909
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Иван Стефанов и деревни Щекутовой крестьянка девица Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
14.04.1932
Дочь: Косарева (Кузнецова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кузнецов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Смерть
29.01.1991
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 35В