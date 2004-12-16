Захарова Клавдия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Клавдия Егоровна

Место рождения

Льняки

Дата рождения

12.12.1914

Дата смерти

16.12.2004

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1914

Отец: Лебедев Егор Григорьевич

Мать: Лебедева Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Василий Петрович

Рождение ребёнка
13.08.1947

Сын: Захаров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Петрович

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Василий Петрович

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Василий Петрович

Смерть
16.12.2004
Бронницы, Бронницы, Московская область

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