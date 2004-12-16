Захарова Клавдия Егоровна
Место рожденияЛьняки
Дата рождения12.12.1914
Дата смерти16.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1947
Сын: Захаров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1950
Рождение ребёнка
12.02.1952
Смерть
16.12.2004