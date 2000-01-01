Дорохин Алексей Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохин Алексей Моисеевич

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Место рождения

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дорохин Моисей Парамонович

Мать: Дорохина Марфа Васильевна

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорохина Мария Константиновна

Новоблагодарное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохина Мария Константиновна

Смерть
Неизвестно
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