Дорохин Алексей Моисеевич
Место рожденияСтавропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорохина Мария Константиновна
Новоблагодарное
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно