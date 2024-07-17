Осипова Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1967
Отец: не указан
Мать: Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлёв Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Роман
Отец ребёнка: Осипов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Павел
Отец ребёнка: Журавлёв Вячеслав