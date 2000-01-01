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Шепель Кузьма Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Шепель Василий

Мать: не указана

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Шепель Ольга Кузьминична

Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Шепель Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Шепель Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Шепель Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Шепель Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Шепель Ульяна Кузьминична

Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Шепель Фекла Кузьминична

Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепель Агафья Аксентьевна

Смерть
Неизвестно
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