Шепель Кузьма Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1851
Отец: Шепель Василий
Мать: не указана
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Шепель Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Шепель Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Шепель Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Шепель Ульяна Кузьминична
Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Шепель Фекла Кузьминична
Мать ребёнка: Шепель Агафья Аксентьевна
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно