Аглиуллин Закир Гатиятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАглиуллин Закир Гатиятович

Аглиуллин Закир Гатиятович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

21.01.1941

Дата смерти

31.05.2013

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1941

Отец: Аглиуллин Гатият Идиятович

Мать: Аглиуллина (Мухаметзянова) Сабика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.05.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.