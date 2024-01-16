Арзубова Дарья Иудовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елизавета Клавдиевна
Отец ребёнка: Арзубов Клавдий Павлович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Августа Клавдиевна
Отец ребёнка: Арзубов Клавдий Павлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Агриппина Клавдиевна
Отец ребёнка: Арзубов Клавдий Павлович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Арзубов Спиридон Клавдиевич
Отец ребёнка: Арзубов Клавдий Павлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Агния Клавдиевна
Отец ребёнка: Арзубов Клавдий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно