Арзубова Дарья Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзубова Дарья Иудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елизавета Клавдиевна

Отец ребёнка: Арзубов Клавдий Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Августа Клавдиевна

Отец ребёнка: Арзубов Клавдий Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Агриппина Клавдиевна

Отец ребёнка: Арзубов Клавдий Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Арзубов Спиридон Клавдиевич

Отец ребёнка: Арзубов Клавдий Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Агния Клавдиевна

Отец ребёнка: Арзубов Клавдий Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзубов Клавдий Павлович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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