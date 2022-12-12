Рязанов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1969

Сын: Рязанов Андрей

Мать ребёнка: Рязанова Мария

Ныда, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
12.07.1970

Сын: Рязанов Владимир

Мать ребёнка: Рязанова Мария

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
02.04.1973

Дочь: Мэндэ Елена

Мать ребёнка: Рязанова Мария

Рождение ребёнка
19.10.1979

Дочь: Сулейманова Ольга

Мать ребёнка: Рязанова Мария

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Мария

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