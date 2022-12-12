Рязанов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1969
Сын: Рязанов Андрей
Мать ребёнка: Рязанова Мария
Ныда, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
12.07.1970
Сын: Рязанов Владимир
Мать ребёнка: Рязанова Мария
Рождение ребёнка
02.04.1973
Дочь: Мэндэ Елена
Мать ребёнка: Рязанова Мария
Рождение ребёнка
19.10.1979
Дочь: Сулейманова Ольга
Мать ребёнка: Рязанова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанова Мария