Ушакова (Соловьева) Елизавета Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова (Соловьева) Елизавета Александрова

Ушакова (Соловьева) Елизавета Александрова

Место рождения

с.Флоровское, Ярославская губерния

Дата рождения

02.07.1887

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Василий Иоаннов

Рождение ребёнка
28.03.1909

Дочь: (Ушакова) София Васильева

Отец ребёнка: Ушаков Василий Иоаннов

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лагунова (Ушакова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Иоаннов

Рождение ребёнка
12.09.1914

Сын: Ушаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ушаков Василий Иоаннов

Рождение ребёнка
21.07.1916

Дочь: (Ушакова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Иоаннов

Смерть
1960

Мы используем куки для улучшения работы сайта.