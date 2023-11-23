Ушакова (Соловьева) Елизавета Александрова
Место рожденияс.Флоровское, Ярославская губерния
Дата рождения02.07.1887
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1909
Дочь: (Ушакова) София Васильева
Отец ребёнка: Ушаков Василий Иоаннов
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лагунова (Ушакова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Иоаннов
Рождение ребёнка
12.09.1914
Сын: Ушаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ушаков Василий Иоаннов
Рождение ребёнка
21.07.1916
Дочь: (Ушакова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Иоаннов
Смерть
1960