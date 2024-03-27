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Зайнагабдинов Хамит Абдуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1914

Дата смерти

07.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Зайнагабдинов Абдулла Ахмедуллович

Мать: Зайнагабдинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1935

Сын: Зайнагабдинов Ринат Хамитович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зулейха

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Сын: Зайнагабдинов Гафур Хамитович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зулейха

Военная служба
Неизвестно
сф 12 обмп 1 бат. ( 12 обмп, 1 бат. ) Дата выбытия 07.05.1942 Причина выбытия пропал без вести Место выбытия Мурманская обл. Источник информации ЦВМА
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie9079991/
Смерть
07.05.1942
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.
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