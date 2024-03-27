Зайнагабдинов Хамит Абдуллович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти07.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
14.11.1935
Сын: Зайнагабдинов Ринат Хамитович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зулейха
Рождение ребёнка
1940
Сын: Зайнагабдинов Гафур Хамитович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зулейха
Военная служба
Неизвестно
сф 12 обмп 1 бат. ( 12 обмп, 1 бат. ) Дата выбытия 07.05.1942 Причина выбытия пропал без вести Место выбытия Мурманская обл. Источник информации ЦВМА
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie9079991/
Смерть
07.05.1942
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.