Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

18.04.1863 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
18.04.1863 ст.
Афанасьевская церковь 18.04.1863 Калихновщины вдова Васса Петровна 63 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L961-2H3R?i=35&cat=754352
Похороны
После 18.04.1863 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область

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