Васса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти18.04.1863 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
18.04.1863 ст.
Афанасьевская церковь 18.04.1863 Калихновщины вдова Васса Петровна 63 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L961-2H3R?i=35&cat=754352
Похороны
После 18.04.1863 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область